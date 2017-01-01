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    У Туреччині розбився сирійський винищувач

    • Сьогодні, 08:02
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    Винищувач&nbsp;МіГ-21
    Винищувач МіГ-21

    Рятувальники знайшли пілота, який встиг катапультуватися

    Біля кордону з Туреччиною розбився сирійський МіГ-21.

    Як повідомляє «Інтерфакс», турецькі рятувальники знайшли пілота, який перед аварією встиг катапультуватися і приземлився приблизно в 500 метрах від уламків свого літака.

    «Пілота не вдалося знайти відразу через погану погоду в районі катастрофи. Йому надали першу допомогу в машині екстреної служби й госпіталізували», - йдеться в повідомленні.

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    Міг-21 сирійських ВПС розбився на півдні Туреччини в суботу ввечері. Причина аварії поки не встановлена. Серед версій фігурують складні погодні умови і технічна несправність.

    Нагадаємо, днями з’явилася інформація, що в Сирії військові літаки РФ помилково завдали удару по союзних зі США силах у Сирії. У Міноборони Росії це спростували.

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