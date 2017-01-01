У Туреччині розбився сирійський винищувач
- Сьогодні, 08:02
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Рятувальники знайшли пілота, який встиг катапультуватися
Біля кордону з Туреччиною розбився сирійський МіГ-21.
Як повідомляє «Інтерфакс», турецькі рятувальники знайшли пілота, який перед аварією встиг катапультуватися і приземлився приблизно в 500 метрах від уламків свого літака.
«Пілота не вдалося знайти відразу через погану погоду в районі катастрофи. Йому надали першу допомогу в машині екстреної служби й госпіталізували», - йдеться в повідомленні.
Міг-21 сирійських ВПС розбився на півдні Туреччини в суботу ввечері. Причина аварії поки не встановлена. Серед версій фігурують складні погодні умови і технічна несправність.
Нагадаємо, днями з’явилася інформація, що в Сирії військові літаки РФ помилково завдали удару по союзних зі США силах у Сирії. У Міноборони Росії це спростували.