У Туреччині розбився сирійський винищувач

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Винищувач МіГ-21

Рятувальники знайшли пілота, який встиг катапультуватися

Біля кордону з Туреччиною розбився сирійський МіГ-21.

Як повідомляє «Інтерфакс», турецькі рятувальники знайшли пілота, який перед аварією встиг катапультуватися і приземлився приблизно в 500 метрах від уламків свого літака.

«Пілота не вдалося знайти відразу через погану погоду в районі катастрофи. Йому надали першу допомогу в машині екстреної служби й госпіталізували», - йдеться в повідомленні.

Міг-21 сирійських ВПС розбився на півдні Туреччини в суботу ввечері. Причина аварії поки не встановлена. Серед версій фігурують складні погодні умови і технічна несправність.

Нагадаємо, днями з’явилася інформація, що в Сирії військові літаки РФ помилково завдали удару по союзних зі США силах у Сирії. У Міноборони Росії це спростували.