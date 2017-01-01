Росія та Китай заблокували резолюцію Радбезу ООН про хімічну зброю в Сирії
- Сьогодні, 20:11
-
Розсилка
Співавторами сирійської резолюції виступили 42 держави, в тому числі Україна
Делегації Росії й Китаю в Раді безпеки ООН застосували право вето під час голосування проекту резолюції, яка передбачала притягнення до відповідальності винних у застосуванні хімічної зброї в Сирії.
Голосування відбулося в вівторок, повідомив Укрінформу речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.
«Резолюція не була ухвалена, оскільки було застосоване право вето постійними представниками Ради безпеки ООН – Росією і Китаєм», - повідомив український дипломат.
Він уточнив, що засідання Радбезу у вівторок було присвячено саме голосуванню проекту сирійської резолюції, співавторами якої виступили 42 держави, в тому числі Україна. Проведення самого засідання ініціювали Велика Британія, США і Франція.
«Голосування відбулося з таким результатом: дев'ять голосів на підтримку (Україна голосувала «за»), три утримались (Ефіопія, Єгипет, Казахстан), три виступили «проти» – Росія, Китай і Болівія», - поінформував Ніколенко.
За процедурою, для затвердження рішення Ради безпеки ООН потрібна підтримка дев'яти голосів з 15-ти, при цьому всі постійні члени Радбезу повинні проголосувати «за».
Представник України повідомив, що таким чином, питання резолюції заблоковане, однак робота в ООН продовжуватиметься по цій темі й надалі.
Проект резолюції передбачав санкції проти понад двох десятків сирійських посадовців, організацій та компаній, які могли бути причетними до проведення хімічних атак у країні.