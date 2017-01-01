  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Росія та Китай заблокували резолюцію Радбезу ООН про хімічну зброю в Сирії

    • Сьогодні, 20:11
    • Розсилка
    Рада безпеки ООН
    Рада безпеки ООН

    Співавторами сирійської резолюції виступили 42 держави, в тому числі Україна

    Делегації Росії й Китаю в Раді безпеки ООН застосували право вето під час голосування проекту резолюції, яка передбачала притягнення до відповідальності винних у застосуванні хімічної зброї в Сирії.

    Голосування відбулося в вівторок, повідомив Укрінформу речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

    «Резолюція не була ухвалена, оскільки було застосоване право вето постійними представниками Ради безпеки ООН – Росією і Китаєм», - повідомив український дипломат.

    Читайте також

    Він уточнив, що засідання Радбезу у вівторок було присвячено саме голосуванню проекту сирійської резолюції, співавторами якої виступили 42 держави, в тому числі Україна. Проведення самого засідання ініціювали Велика Британія, США і Франція.

    «Голосування відбулося з таким результатом: дев'ять голосів на підтримку (Україна голосувала «за»), три утримались (Ефіопія, Єгипет, Казахстан), три виступили «проти» – Росія, Китай і Болівія», - поінформував Ніколенко.

    За процедурою, для затвердження рішення Ради безпеки ООН потрібна підтримка дев'яти голосів з 15-ти, при цьому всі постійні члени Радбезу повинні проголосувати «за».

    Представник України повідомив, що таким чином, питання резолюції заблоковане, однак робота в ООН продовжуватиметься по цій темі й надалі.

    Проект резолюції передбачав санкції проти понад двох десятків сирійських посадовців, організацій та компаній, які могли бути причетними до проведення хімічних атак у країні.

    Читайте також
    Росія Сирія Китай Радбез ООН
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ