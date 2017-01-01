  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Австрієць випадково знайшов в підвалі нової квартири 270 тисяч євро

    • Сьогодні, 03:25
    • Розсилка

    Чоловік відніс знахідку в поліцію

    Мешканець австрійського міста Грац виявив у підвалі своєї нової квартири 269,5 тисяч євро, повідомляє Kronen Zeitung.

    Читайте також

    Відомо, що 42-річний чоловік переїхав у нову квартиру на початку року. Розбираючи підвал, він виявив картонну коробку з пачкою банкнот номіналом 500 євро. Австрієць негайно звернувся в поліцію, оскільки припустив, що гроші можуть бути пов'язані з криміналом.

    Правоохоронці підтвердили журналістам благородний вчинок чоловіка, але ніяких подробиць розголошувати не стали, пославшись на таємницю слідства.

    Як повідомляв «Главком», у Великобританії на пляжах графства Норфолк на сході Англії знайшли сумки з кокаїном, вартість якого на «чорному ринку» складає близько 50 мільйонів фунтів (59 млн євро). Всього в сумках було близько 360 кілограм наркотику.

    Читайте також
    Австрія гроші
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ