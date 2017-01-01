Австрієць випадково знайшов в підвалі нової квартири 270 тисяч євро

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Чоловік відніс знахідку в поліцію

Мешканець австрійського міста Грац виявив у підвалі своєї нової квартири 269,5 тисяч євро, повідомляє Kronen Zeitung.

Відомо, що 42-річний чоловік переїхав у нову квартиру на початку року. Розбираючи підвал, він виявив картонну коробку з пачкою банкнот номіналом 500 євро. Австрієць негайно звернувся в поліцію, оскільки припустив, що гроші можуть бути пов'язані з криміналом.

Правоохоронці підтвердили журналістам благородний вчинок чоловіка, але ніяких подробиць розголошувати не стали, пославшись на таємницю слідства.

Як повідомляв «Главком», у Великобританії на пляжах графства Норфолк на сході Англії знайшли сумки з кокаїном, вартість якого на «чорному ринку» складає близько 50 мільйонів фунтів (59 млн євро). Всього в сумках було близько 360 кілограм наркотику.