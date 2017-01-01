В Британії на пляжі знайшли 360 кілограм кокаїну

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Сумки з наркотиками

Сумки з наркотиками помітив випадковий перехожий

У Великобританії на пляжах графства Норфолк на сході Англії знайшли сумки з кокаїном, вартість якого на «чорному ринку» складає близько 50 мільйонів фунтів (59 млн євро). Всього в сумках було близько 360 кілограм наркотику, повідомляє британська Національна кримінальна агенція.

Про підозрілі сумки на пляжі в Гоптоні поліції повідомив випадковий перехожий. Правоохоронці вважають, що така знахідка - це «потужний удар по причетній організованій злочинності».

«Очевидно, що це конфіскація значної кількості наркотику класу А, і його втрата вкрай негативно позначиться на представниках організованої злочинності», - сказав слідчий відомства Меттью Ріверс.

Британське національне агентство з боротьби зі злочинністю має намір провести масштабне розслідування, щоб встановити походження кокаїну і його постачальників.

Як повідомляв «Главком», на початку лютого на українсько-російському кордоні, в пункті пропуску «Гоптівка», прикордонники спільно з співробітниками фіскальної служби виявили у громадянина України наркотики у тушці качки.