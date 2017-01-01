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    В Британії на пляжі знайшли 360 кілограм кокаїну

    • Сьогодні, 06:18
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    Сумки з наркотиками
    Сумки з наркотиками

    Сумки з наркотиками помітив випадковий перехожий

    У Великобританії на пляжах графства Норфолк на сході Англії знайшли сумки з кокаїном, вартість якого на «чорному ринку» складає близько 50 мільйонів фунтів (59 млн євро). Всього в сумках було близько 360 кілограм наркотику, повідомляє британська Національна кримінальна агенція.

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    Про підозрілі сумки на пляжі в Гоптоні поліції повідомив випадковий перехожий. Правоохоронці вважають, що така знахідка - це «потужний удар по причетній організованій злочинності».

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    В Британії на пляжі знайшли 360 кілограм кокаїну
    В Британії на пляжі знайшли 360 кілограм кокаїну
    В Британії на пляжі знайшли 360 кілограм кокаїну
    В Британії на пляжі знайшли 360 кілограм кокаїну

    «Очевидно, що це конфіскація значної кількості наркотику класу А, і його втрата вкрай негативно позначиться на представниках організованої злочинності», - сказав слідчий відомства Меттью Ріверс.

    Британське національне агентство з боротьби зі злочинністю має намір провести масштабне розслідування, щоб встановити походження кокаїну і його постачальників.

    Як повідомляв «Главком», на початку лютого на українсько-російському кордоні, в пункті пропуску «Гоптівка», прикордонники спільно з співробітниками фіскальної служби виявили у громадянина України наркотики у тушці качки.

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    Великобританія Англія наркотики
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