  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Українка Оксана Линів призначена головним диригентом австрійської Опери Граца

    • Вчора, 15:50
    • Розсилка

    Оксана Линів належить до трійки найкращих жінок-диригентів світу

    Українська диригент Оксана Линів призначена головним диригентом Опери Граца і філармонійного оркестру цього ж австрійського міста. Контракт почнеться в сезоні 2017/18 і триватиме до сезону 2019/20 включно.

    Про це повідомляє прес-служба австрійського театру.  

    Читайте також

    Оксана Линів народилася на Львівщині у місті Броди. Її батько - керівник народної хорової капели «Боян» м. Броди Ярослав Линів.

    У 2004 році вона стала фіналісткою Міжнародного диригентського конкурсу імені Ґустава Малера в Німеччині. Опісля цього Линів опинилась під дуже сильним фокусом уваги з боку європейських музичних кіл.

    Тривалий час була помічником диригента Одеської опери. У Баварській державній опері Оксана Линів працювала помічником генерального музичного директора цього оперного театру Кирила Петренка кілька сезонів поспіль.

    За підсумками 2015 року її було визнано найкращим диригентом Баварської державної опери у номінації «Класична музика».

    Паралельно з цією роботою Оксана Линів працює як запрошений диригент у різних театрах Європи.

    Читайте також
    Австрія театр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ