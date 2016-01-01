Австрія домагатиметься пом’якшення санкцій ЄС проти Росії

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Санкції проти РФ

Австрія з січня 2017 року головуватиме в ОБСЄ і буде домагатися через організацію зміни санкційної політики відносно РФ

Австрійський уряд хоче добитися пом'якшення санкцій Євросоюзу щодо Росії, які було накладено через агресію РФ проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц в інтерв'ю німецькому журналу Spiegel.

Австрія з січня 2017 року головуватиме в ОБСЄ і буде домагатися через організацію зміни санкційної політики відносно РФ.

«Ми повинні знову відродити довіру в Європі і перейти зі шляху санкцій за системою покарань на шлях створення системи стимулювання», - заявив Курц.

Досі в ЄС панувала думка, що антиросійські санкції не будуть зняті, поки Росія не виконає умов Мінських домовленостей повністю, зазначає видання.

Spiegel нагадує, що міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр влітку робив аналогічну спробу щодо санкцій. «Якщо ми доб'ємося значного прогресу (у виконанні Мінських домовленостей - Ред.), на мій погляд, можна послабити санкції послідовно», – сказав тоді Штайнмаєр, викликавши незадоволення берлінської канцелярії.

Джерело: УНІАН