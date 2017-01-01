Австрійська преса: Фірташ може провести у віденській в’язниці два місяці

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Експерти сумніваються, що українському олігарху доведеться провести за ґратами цілих 60 днів

На українського олігарха Дмитра Фірташа чекають важкі часи. Таку думку висловило австрійське видання Kurier у своєму матеріалі «Що чекає тепер на олігарха».

«Відтак чергове слово в цьому процесі належить Земельному суду Відня, який у 2015 році заборонив видавати Фірташа в США. Протягом двох діб він має вирішити, чи залишити бізнесмена під арештом, а чи знову відпустити під заставу», – цитує видання у своїй статті «Главком».

Якщо суд вирішить, що олігарх має залишатися під арештом через іспанські звинувачення – він може подати протест до віденського Кримінального суду. Якщо й там йому відмовлять – справу буде передано до наступної судової інстанції. Поки ж вирішуватиметься питання про те, сидіти йому в тюрмі чи не сидіти, Кримінальний суд, за словами Мехеля, має встановити, чи європейський ордер на арешт, який видали іспанці, відповідає всім формальним критеріям. Такий вид ордера, зазначає Kurier, фактично діє так само, як внутрішній австрійський.

«Для подібної процедури європейський закон про співпрацю органів юстиції передбачає, що її має бути завершено в першій інстанції протягом 30 днів, а ще 30 днів відводиться на розгляд справи в другій інстанції, якщо Фірташ подасть скаргу на свій арешт, що він, за словами адвоката, зробить у будь-якому разі. Таким чином, до речі, свого часу французька влада розглядала питання про екстрадицію казахстанського олігарха Мухтара Аблязова до Росії: його було заарештовано за міжнародним ордером, виданим Російською Федерацією у липні 2013 року, а остаточну відмову в екстрадиції французька юстиція ухвалила аж в грудні 2016 року. І весь цей час Аблязов просидів у в‘язниці», – йдеться у статті.

Експерти з юридичних питань видання Kurier мають сумніви, що Фірташу доведеться сидіти так довго. «Бажання європейських країн полягає в тому, аби подібні екстрадиції здійснювались якомога скоріше», – наголошує газета.

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Мисливці на Фірташа. Кому віддадуть олігарха – Америці, Іспанії або... нікому?»

Як повідомлялось 21 лютого, Фірташа затримали у Відні. Речниця віденської прокуратури наголосила, що технічно затримання не пов'язане з рішенням суду про екстрадицію і здійснюється на підставі європейського ордера, виданого Іспанією, де його звинувачують у відмиванні грошей,