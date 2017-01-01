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    Фірташа заарештували у Відні

    • Сьогодні, 18:17
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    Досі прес-служба олігарха заперечувала, що його арештували у будівлі суду в Австрії

    Українського олігарха Дмитра Фірташа затримали у Відні.

    Про це повідомили у віденській прокуратурі.

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    Речниця прокуратури наголосила, що технічно затримання не пов'язане з рішенням суду про екстрадицію і здійснюється на підставі європейського ордера, виданого Іспанією, де його звинувачують у відмиванні грошей, передає Deutsche Welle

    Про арешт Фірташа також повідомляє австрійський телеканал ORF.

    «Фірташа було заарештовано незабаром після прийняття рішення Земельного суду Відня на підставі європейського ордера на арешт», – ідеться в повідомленні.

    Український олігарх перебував на волі під рекордно високою заставою, але був заарештований, зауважує ЗМІ.

    Телеканал також зазначає, що олігарх відреагував на оголошення вироку суду з «тихим жахом».

    Як відомо, досі прес-служба олігарха заперечувала, що його арештували у будівлі суду в Австрії.

    Адже іноземні журналісти повідомляли, що Фірташа виводив із зали суду конвой. 

    Раніше у вівторок Вищий земельний суд Відня задовольнив позов австрійської прокуратури на попереднє рішення австрійського суду, який відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа в США.

    Остаточне рішення про екстрадицію приймає федеральний міністр юстиції.

    Нагадаємо, українського олігарха затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

    США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйона доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

    Сполучені Штати направили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив мін'юсту США і не віддав олігарха.

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