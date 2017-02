Фірташа заарештували у Відні

Досі прес-служба олігарха заперечувала, що його арештували у будівлі суду в Австрії

Українського олігарха Дмитра Фірташа затримали у Відні.

Про це повідомили у віденській прокуратурі.

Речниця прокуратури наголосила, що технічно затримання не пов'язане з рішенням суду про екстрадицію і здійснюється на підставі європейського ордера, виданого Іспанією, де його звинувачують у відмиванні грошей, передає Deutsche Welle.

Про арешт Фірташа також повідомляє австрійський телеканал ORF.

«Фірташа було заарештовано незабаром після прийняття рішення Земельного суду Відня на підставі європейського ордера на арешт», – ідеться в повідомленні.

Український олігарх перебував на волі під рекордно високою заставою, але був заарештований, зауважує ЗМІ.

Телеканал також зазначає, що олігарх відреагував на оголошення вироку суду з «тихим жахом».

Як відомо, досі прес-служба олігарха заперечувала, що його арештували у будівлі суду в Австрії.

Адже іноземні журналісти повідомляли, що Фірташа виводив із зали суду конвой.

#Firtash has just been detained in the courthouse by Austrian police. Lawyers confirm he is now in custody. pic.twitter.com/Ip7LiPvCsx