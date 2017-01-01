Автор книги «Аеропорт», який напророчив загибель Гіві і Мотороли, обіцяє нові передбачення у новій книзі

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Сергій Лойко

У книзі «Рейс» одними з головних героїв є російський, американський, український президенти

Журналіст, фотограф, письменник, автор роману «Аеропорт» Сергій Лойко у своїй новій книзі «Рейс», яку буде презентовано в Києві у травні, передбачає деякі смерті. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Лойко розказав, що в книзі «Рейс» одними з головних героїв є російський, американський, український президенти. «Звісно, вони там діють під вигаданими іменами, бо це ж начебто не документальна книга», - зазначив він.

Лойко нагадав, що у своєму романі «Аеропорт» він передбачив смерть ватажків бойовиків Гіві і Мотороли.

«І ще й зробив суворе зауваження ансамблю Александрова (в грудні 2016 року артисти ансамблю імені Александрова летіли вітати з Новим роком авіагрупу Повітряно-космічних сил РФ на авіабазі в Сирії; літак Ту-154, на якому вони перебували разом із російськими військовими, розбився біля Сочі. – «Главком»). Про цей момент мені нагадав один з читачів. На 112-й сторінці книги є момент, коли президент Росії «розпинає» міністра оборони і каже йому: ви, генерали паркетні, дурилки картонні, маєте розуміти, що громадянську війну мають вигравати місцеві герої народного опору, а не ансамбль пісні і танцю Червоної армії. Не знаю, чи передбачив я їхню смерть, сподіваюсь, ні, але я їх попередив. Вони не читали «Аеропорт», втрутилися у війну, самі винні. І на зустрічі із читачами, де мені нагадали про це, я сказав, що пишу новий роман і приймаю «замовлення», - розповів письменник.

Він зазначив, у своїх книгах передбачає тільки смерті, і в новому романі передбачив деякі. «Які – читайте», - заінтригував Лойко.

Він додав, що у книзі «Рейс» фотографій не буде. «Цей жанр їх не потребує. «Аеропорт» – то була наполовину документальна книга, і тому там потрібні були фото», - пояснив письменник.

Нагадаємо, Лойок приїжджав у столицю України, щоб внести остаточні правки до своєї нової книги «Рейс». Сюжет роману будується навколо трагічної катастрофи боїнга над Донбасом у липні 2014-го, в якій загинуло 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Незважаючи на те, що ця книга не позиціонується як документальна, вона сповнена доволі впізнаваних образів, її герої мають реальних прототипів, а 90% представлених епізодів, як запевняє автор, мали місце в реальному житті.