Автор «мовного» закону: Кожен п’ятий музичний кліп транслюватиметься українською



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вікторія Сюмар

Ми ввели норму, що кожен п’ятий кліп під час трансляції, наприклад якогось хіт-параду, має бути україномовним – Сюмар

Згідно із законопроектом про мовні квоти на українському телебаченні обов’язковість української в музичному творі стосуватиметься лише демонстрації кожного п’ятого відеокліпу під час телепередачі. Про це повідомила автор «мовного» законопроекту, народний депутат Вікторія Сюмар у коментарі «Главкому».

Відповідно до законопроекту, в музичній передачі, аби вона вважалася українською, достатньо, аби ведучі розмовляли українською, а от кліп може бути іноземною.

«Ми ввели норму, що кожен п’ятий кліп під час трансляції, наприклад якогось хіт-параду, має бути україномовним. У разі, якщо і ведучі розмовляють українською, цей продукт вважатиметься таким, який демонструються державною мовою і не порушує закон», – пояснила Вікторія Сюмар.

Зазначимо, що згідно із законопроектом про мовні квоти, допускається використання іноземною «музичних творів з текстом (пісень), які є частиною передачі не музичного жанру та використані в ній лише як звуковий супровід».

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №5313 про обов'язкову частку державної мови в аудіовізуальних ЗМІ.

Законом передбачається, що частка передач або фільмів українською мовою має становити не менше як 75% протягом доби у кожному з проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00.

Для відповідних телеорганізацій регіональної та місцевої категорій мовлення планується встановити обов’язкову частку на рівні 50%.

Також уточнено правила обчислення частки передач і фільмів, виконаних державною мовою. Зокрема, передбачено, що фільми та передачі, які не є власним продуктом телерадіоорганізації та виконані недержавною мовою, мають бути субтитровані державною мовою.

Крім того, встановлено, що передача вважається виконаною державною мовою, якщо всі репліки ведучих виконані державною мовою. При цьому допускається використання інших мов без дублювання та озвучення при репортажах з місця подій, коментарях запрошених осіб тощо.

Детальніше читайте: «Страшний сон Ганапольського. Як працюватиме закон про мовні квоти у ЗМІ»