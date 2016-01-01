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    Автор скандального вірша про авіакатастрофу російського літака зазнав атаки хакерів

    • 26 Грудня, 17:55
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    Матвійчук пов'язує кібератаку із публікацією поезії

    Співак, поет, композитор, публіцист, народний артист України Анатолій Матвійчук заявив про злам його скайпу та сторінки у Facebook.

    Примітно, що напередодні Матвійчук опублікував вірш, присвячений авіакатастрофі російського  літака Ту-154. Поезія одразу ж стала популярною серед користувачів інтернету: зібрала майже півтори тисячі «лайків» та 500 перепостів у соцмережі.

    Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

    Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

    Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

    У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

    У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.

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