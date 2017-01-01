  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Балчун - Омеляну: Полеміка у стилі «сам дурень» для мене неприйнятна

    • Сьогодні, 12:51
    • Розсилка
    Войцех Балчун
    Войцех Балчун

    Керівник «Укрзалізниці» вважає, що його реформ не бачить тільки сліпий

    Всі зміни в роботі «Укрзалізниці» відбулися попри саботаж із боку Мінінфраструктури.

    Про це в Фейсбуці написав керізник «УЗ» Войцех Балчун.

    «Публічна полеміка у стилі «сам дурень» для мене абсолютно неприйнятна. Я приїхав в Україну працювати задля реформи однієї з найпотужніших залізниць світу, а не для дискусій у принизливому тоні. З саботажем, блокуванням, зволіканням мені довелося зіткнутися на найвищому міністерському рівні», - нарікає він.

    Читайте також

    За його словами, все, що до цього дня вдалося зробити у компанії ( а позитивних змін не бачить тільки сліпий), стало можливим лише завдяки особистій підтримці прем’єра Гройсмана.

    «Справи і результат говорять самі за себе», - похвалився Балчун.

    Нагадаємо, уряд забрав собі право Мінінфраструктури керувати «Укрзалізницею». Омелян вважає таке рішення неправильним.

    Читайте також
    Володимир Омелян Укрзалізниця Войцех Балчун
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ