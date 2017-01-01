Балчун - Омеляну: Полеміка у стилі «сам дурень» для мене неприйнятна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Войцех Балчун

Керівник «Укрзалізниці» вважає, що його реформ не бачить тільки сліпий

Всі зміни в роботі «Укрзалізниці» відбулися попри саботаж із боку Мінінфраструктури.

Про це в Фейсбуці написав керізник «УЗ» Войцех Балчун.

«Публічна полеміка у стилі «сам дурень» для мене абсолютно неприйнятна. Я приїхав в Україну працювати задля реформи однієї з найпотужніших залізниць світу, а не для дискусій у принизливому тоні. З саботажем, блокуванням, зволіканням мені довелося зіткнутися на найвищому міністерському рівні», - нарікає він.

За його словами, все, що до цього дня вдалося зробити у компанії ( а позитивних змін не бачить тільки сліпий), стало можливим лише завдяки особистій підтримці прем’єра Гройсмана.

«Справи і результат говорять самі за себе», - похвалився Балчун.

Нагадаємо, уряд забрав собі право Мінінфраструктури керувати «Укрзалізницею». Омелян вважає таке рішення неправильним.