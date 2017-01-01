Рішення Гройсмана перепідпорядкувати «Укрзалізницю» матиме негативні наслідки для Кабміну - Омелян

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Володимир Омелян

Глава Мінінфраструктури вважає, що таким чином уряд хоче піти від реформи «Укрзалізниці» і створити «закритий клуб

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що рішення прем'єр-міністра Володимира Грйосмана про перепідпорядкування ПАТ «Укрзалізниця» є дивним і воно буде мати негативні наслідки для всього Кабміну



Про це міністр заявив в прямому ефірі телеканалу NewsOne.



За його словами, засідання Кабміну стали нагадувати шоу фокусників.



«Ключове питання зараз - сильна Україна. Сильна Україна означає, що ми робимо швидко і прозоро реформи, як в економіці, так і в інших сферах Коли Кабмін засідання перетворює в шоу Девіда Копперфільда, коли з'являються незрозумілі проекти постанов, які незрозуміло хто готує .. - це не підсилює довіру до влади», - зазначив він.



У той же час глава Мінінфраструктури вважає, що таким чином уряд хоче піти від реформи «Укрзалізниці» і створити «закритий клуб».



«Питання не в міністрі Омеляні, він не керує «Укрзалізницею». Питання в реформі «Укрзалізниці», яка в останні 8 місяців фактично зупинилася. Крім красивих презентацій, у нас немає ніякого результату. Нам потрібно сісти з експертами і обговорити це питання, з тими, хто дійсно розуміє, що відбувається всередині цієї структури-монополіста. На жаль, такої дискусії не відбулося, в той же час спробували перепідпорядкувати в інше міністерство, створюючи закритий клуб. З цим я категорично не згоден. Це питання як нацбезпеки, так і економіки», - додав Омелян.



Міністр упевнений, що рішення перепідпорядкувати «Укрзалізницю» матиме негативні наслідки для Кабміну.



«Не хочу коментувати главу уряду, думаю, він це зможе зробити без мене ... Для мене це було дивним рішенням. При відсутності реформ це матиме негативні наслідки для уряду. Я б хотів, щоб ми як команда вирішили всі проблеми цієї компанії. шкода, що у нас так і не відбувається приватизаційний процес, у нас велика проблема з корпоратизацією держпідприємств», - підсумував він.



Відзначимо, що таким чином Омелян прокоментував свій пост Facebook, в якому розповів про «передачу «Укрзалізниці».