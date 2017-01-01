Банкопад: почалася ліквідація банку «Народний капітал»

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Процедура ліквідації триватиме два роки

Відповідно до рішення правління Національного банку України від 7 березня 2017 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАО «Банк «Народний капітал» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про початок процедури ліквідації банку. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Розпочато процедуру ліквідації банку «Народний капітал» з 9 березня 2017 року до 8 березня 2019 року включно, призначено уповноважену особу Фонду гарантування та делеговано всі повноваження ліквідатора банку провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Олегу Андронову.

Вимоги кредиторів прийматимуться протягом 30 днів із дня опублікування в газеті «Голос України» оголошення про початок процедури ліквідації АТ «НК Банк» та делегування повноважень ліквідатора банку.

Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних у результаті ліквідації та реалізації майна банку.