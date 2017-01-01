Коли НБУ запровадить санкції щодо російських банків, які фінансують терористів?

Ігор Луценко Народний депутат, «Батьківщина»

Ігор Луценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сбербанк Росії

Україна офіційно вважає російський Сбербанк причетним до фінансування тероризму

Це випливає з позову, котрий українське МЗС направило у Міжнародний суд ООН у Гаазі.

На думку офіційних українських властей, через Сбербанк здійснювалося підтримка терористів на сході України, котрі здійснювали атаки на мирне населення. За це Україна вимагає від Росії компенсації.

Більше того, у тексті позову міститься фраза «російські банки», стосовно надання фінансової підтримки терористам, що діють в Україні. Це означає, що не тільки через Сбербанк ідуть гроші на убивства цивільних українців, а й через інші російські банки.

В той же час Національний банк України протягом останніх двох років всіляко заперечував, що російські банки є джерелом небезпеки. Найсвіжіше заперечення варто зацитувати.

«НБУ наголошує, що в кожному із банків із російським капіталом ще з 2014 року працює куратор від НБУ, який ретельно відстежує всі операції, і у разі виявлення неправомірних операцій має всі інструменти для застосування заходів впливу. Наразі подібних порушень не виявлено», – запевнили в НБУ 17 лютого 2017 року.

Гонтарева вважає, що слід розрізняти дочірні фінустанови в Україні і їх материнські структури в Росії: «Я вважаю, що у нас немає російських банків – у нас є українські банки з російським капіталом».

Однак якщо Внєшторгбанк, Альфабанк та Сбербанк відкрито обслуговують рахунки терористів у Росії, чому їх діяльність в Україні відбувається абсолютно безперешкодно?

Невже цілі керівництва цих структур не однакові?

Чому, навпаки, російські банки отримують пільговий статус – наприклад, потрапляють у обмежене коло обраних фінустанов, котрі мають право безпосередньої покупки валюти у Нацбанку?

Врешті, основне питання – чому ми вимагаємо від Міжнародного суду ООН вжити санкцій щодо російських банків, що фінансують терористів, натомість наша держава в особі Національного банку займається фінансовою підтримкою та лобіюванням комерційних інтересів цих же спонсорів тероризму?

Чи Нацбанк – це не держава Україна?

P.S. Як депутат я неодноразово звертався із письмовими і усними вимогами до НБУ запровадити санкції щодо російських банків. Але позиція Гонтаревої залишається незмінною – можна десятками незаконно відкликати ліцензії в українських банків, а от банки Путіна чіпати немає змоги.

Джерело: блог Ігора Луценка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»