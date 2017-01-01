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    Думки вголос

    Коли НБУ запровадить санкції щодо російських банків, які фінансують терористів?

    • Ігор Луценко

      Народний депутат, «Батьківщина»

    • Сьогодні, 15:39
    • Розсилка
    Сбербанк Росії
    Сбербанк Росії

    Україна офіційно вважає російський Сбербанк причетним до фінансування тероризму

    Це випливає з позову, котрий українське МЗС направило у Міжнародний суд ООН у Гаазі.

    На думку офіційних українських властей, через Сбербанк здійснювалося підтримка терористів на сході України, котрі здійснювали атаки на мирне населення. За це Україна вимагає від Росії компенсації.

    Більше того, у тексті позову міститься фраза «російські банки», стосовно надання фінансової підтримки терористам, що діють в Україні. Це означає, що не тільки через Сбербанк ідуть гроші на убивства цивільних українців, а й через інші російські банки.

    В той же час Національний банк України протягом останніх двох років всіляко заперечував, що російські банки є джерелом небезпеки. Найсвіжіше заперечення варто зацитувати.

    «НБУ наголошує, що в кожному із банків із російським капіталом ще з 2014 року працює куратор від НБУ, який ретельно відстежує всі операції, і у разі виявлення неправомірних операцій має всі інструменти для застосування заходів впливу. Наразі подібних порушень не виявлено», – запевнили в НБУ 17 лютого 2017 року.

    Гонтарева вважає, що слід розрізняти дочірні фінустанови в Україні і їх материнські структури в Росії: «Я вважаю, що у нас немає російських банків – у нас є українські банки з російським капіталом».

    Однак якщо Внєшторгбанк, Альфабанк та Сбербанк відкрито обслуговують рахунки терористів у Росії, чому їх діяльність в Україні відбувається абсолютно безперешкодно?

    Невже цілі керівництва цих структур не однакові?

    Чому, навпаки, російські банки отримують пільговий статус – наприклад, потрапляють у обмежене коло обраних фінустанов, котрі мають право безпосередньої покупки валюти у Нацбанку?

    Врешті, основне питання – чому ми вимагаємо від Міжнародного суду ООН вжити санкцій щодо російських банків, що фінансують терористів, натомість наша держава в особі Національного банку займається фінансовою підтримкою та лобіюванням комерційних інтересів цих же спонсорів тероризму?

    Чи Нацбанк – це не держава Україна?

    P.S. Як депутат я неодноразово звертався із письмовими і усними вимогами до НБУ запровадити санкції щодо російських банків. Але позиція Гонтаревої залишається незмінною – можна десятками незаконно відкликати ліцензії в українських банків, а от банки Путіна чіпати немає змоги.

    Джерело: блог Ігора Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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