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    В Одесі активісти облили фарбою будівлю «Альфа-банку»

    • Сьогодні, 01:28
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    Таким чином активісти виступають проти наявності в Україні «банків країни агресора»

    У вівторок  група активістів облила фарбою вхід в будівлю «Альфа-банку» в Одесі. Як повідомляє видання «Думская», банк розташовується на розі вулиць Пушкінської та Малій Арнаутській.

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    На стінах біля входу активісти розклеїли листівки з інформацією про те, що «це банк країни агресора, і скоро він буде закритий», тому вкладникам необхідно терміново забирати свої гроші.

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    В Одесі активісти облили фарбою будівлю «Альфа-банку»
    В Одесі активісти облили фарбою будівлю «Альфа-банку»
    В Одесі активісти облили фарбою будівлю «Альфа-банку»
    В Одесі активісти облили фарбою будівлю «Альфа-банку»
    В Одесі активісти облили фарбою будівлю «Альфа-банку»
    Фото dumskaya.net

    Згодом на місце події прибули поліцейські і співробітники охоронного підрозділу.

    Як повідомляв «Главком», аналогічний перфоменс в Одесі влаштували наприкінці лютого: активісти громадянського корпусу «Азов» обмалювали фарбою будівлю «Промінвестбанку» на вулиці Пушкінській.

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