В Одесі активісти облили фарбою будівлю «Альфа-банку»

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Таким чином активісти виступають проти наявності в Україні «банків країни агресора»

У вівторок група активістів облила фарбою вхід в будівлю «Альфа-банку» в Одесі. Як повідомляє видання «Думская», банк розташовується на розі вулиць Пушкінської та Малій Арнаутській.

На стінах біля входу активісти розклеїли листівки з інформацією про те, що «це банк країни агресора, і скоро він буде закритий», тому вкладникам необхідно терміново забирати свої гроші.

Згодом на місце події прибули поліцейські і співробітники охоронного підрозділу.

Як повідомляв «Главком», аналогічний перфоменс в Одесі влаштували наприкінці лютого: активісти громадянського корпусу «Азов» обмалювали фарбою будівлю «Промінвестбанку» на вулиці Пушкінській.