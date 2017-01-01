Банкопад: розпочалася ліквідація Інвестбанку

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Процедура ліквідації банку триватиме два роки

Відповідно до рішення правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ «Інвестбанк», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 12 січня про початок процедури ліквідації Інвестбанку та делегування повноважень ліквідатора банку. Про це повідомляє прес-служба фонду.

Згідно із зазначеним рішенням, розпочато процедуру ліквідації банку з 13 січня 2017 року до 12 січня 2019 року включно, призначено уповноважену особу Фонду гарантування та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ «КБ «Інвестбанк» провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Ігорю Красюку.

Вимоги кредиторів прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування в газеті «Голос України» оголошення про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «Інвестбанк» та делегування повноважень ліквідатора банку.

Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних внаслідок ліквідації та реалізації майна банку.

Нагадаємо, 15 грудня 2016 року правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення ПАТ «КБ «Інвестбанк» до категорії неплатоспроможних.