Банкопад триває: неплатоспроможним визнано ще один банк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нацбанк визнав неплатоспроможним «Банк Народний капітал»

У четвер, 19 січня, правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення ПАТ «Банк Народний капітал» до категорії неплатоспроможних. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«У липні 2016 року ПАТ «Банк Народний капітал» було віднесено до категорії проблемних у зв'язку з невідповідністю його структури власності вимогам щодо прозорості. Протягом строку проблемності банк не привів свою діяльність у відповідність до вимог законодавства. При цьому Національний банк звертав увагу банку та його акціонерів на цю проблему ще з грудня 2014 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на сьогодні понад 85% акцій банку належить особам, жодна з яких не є власником істотної участі в банку. «Єдиним власником істотної участі в банку є Валерій Макаренко (14,24%), який набув таку істотну участь з порушенням закону без погодження Національного банку, через що тривалий час був позбавлений права голосу», - повідомляють у НБУ.

За інформацією Національного банку, 16 січня 2017 року банк прийняв рішення про ліквідацію з ініціативи власників та подав документи до НБУ для отримання згоди на ліквідацію. «Згідно зі статтею 78 Закону України «Про банки і банківську діяльність», така згода може бути надана лише за відсутності ознак, за якими банк може бути віднесений до категорії проблемних або неплатоспроможних. При цьому, як зазначено вище, ПАТ «Банк Народний капітал» на момент подання документів вже був віднесений до категорії проблемних. Таким чином, Національний банк не може задовольнити клопотання банку», - пояснює регулятор.

Кошти 99% вкладників банку будуть відшкодовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у повному обсязі. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсязі близько 11 млн грн.