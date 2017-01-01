Визнання паспортів «Л/ДНР» є доказом російської окупації Донбасу – Порошенко
- Сьогодні, 20:02
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Президент також вважає, що указ Путіна порушує міжнародне право
Президент Україні Петро Порошенко прокоментував підписання президентом РФ Володимиром Путіним указу про визнання Росією документів ОРДЛО.
Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко в Твітері.
«Визнання Росією документів, виданих на окупованих територіях Донбасу, є черговим доказом російської окупації і порушення норм міжнародного права», - процитував він президента.
П: визнання Росією документів, виданих на окупованих територіях Донбасу, є черговим доказом російської окупації і порушення норм міжн права— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 18 лютого 2017 р.
Нагадаємо, Путін 18 лютого підписав указ про визнання в Росії на державному рівні паспортів і інших документів, які на окупованому Донбасі роздають жителям представники терористичних організацій «Донецька народна республіка» й «Луганська народна республіка».
Представник президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко вважає такий крок спробою дестабілізації ситуації в Україні, першим кроком до націоналізації майна окупованого Донбасу і намаганням створити фундамент для замороженого конфлікту.
Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що, підписавши указ про визнання паспортів та інших документів так званих «ЛНР» та «ДНР», Путін тим самим вийшов з Мінського процесу.