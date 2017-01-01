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    Визнання паспортів «Л/ДНР» є доказом російської окупації Донбасу – Порошенко

    • Сьогодні, 20:02
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Президент також вважає, що указ Путіна порушує міжнародне право

    Президент Україні Петро Порошенко прокоментував підписання президентом РФ Володимиром Путіним указу про визнання Росією документів ОРДЛО.

    Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко в Твітері.

    «Визнання Росією документів, виданих на окупованих територіях Донбасу, є черговим доказом російської окупації і порушення норм міжнародного права», - процитував він президента.

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    Нагадаємо, Путін 18 лютого підписав указ про визнання в Росії на державному рівні паспортів і інших документів, які на окупованому Донбасі роздають жителям представники терористичних організацій «Донецька народна республіка» й «Луганська народна республіка».

    Представник президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко вважає такий крок спробою дестабілізації ситуації в Україні, першим кроком до націоналізації майна окупованого Донбасу і намаганням створити фундамент для замороженого конфлікту.

    Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що, підписавши указ про визнання паспортів та інших документів так званих «ЛНР» та «ДНР», Путін тим самим вийшов з Мінського процесу.

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