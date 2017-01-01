Без несподіванок. Перші екзит-поли віддали перемогу Макрону

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Еммануель Макрон

Опитування на виході з дільниць дають центристу Макрону 62-64% голосів виборців

Кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон став переможцем другого туру виборів, відповідно до перших екзит-полів. Про це повідомляє бельгійський телеканал RTBF.

За його даними, опитування на виході з дільниць показують, що від 62 до 64% виборців віддали свої голоси за центриста Макрона.

За ультраправу Марін Ле Пен проголосували від 37 до 38,5% французів, відповідно до екзит-полу.

Зазначимо, сьогодні у Франції відбувається другий тур виборів президента Франції. Змагаються проєвропейський ліберал Еммануель Макрон і крайня права противниця Євросоюзу Марін Ле Пен. Дільниці для голосування відкрились сьогодні о 8 ранку за місцевим часом.

Нагадаємо, французькі громадяни, що живуть на заморських територіях Франції, змогли проголосувати у другому турі президентських виборів ще в суботу.

Як відомо, останнє соцопитування у Франції пророкує Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, за Марін Ле Пен готові проголосувати лише 37% французів.