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    Другий тур президентських виборів у Франції: розпочалось голосування

    • Сьогодні, 09:27
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    Вибори у Франції
    Фото: lefigaro.fr
    Вибори у Франції

    За результатами народного волевиявлення стане відомо ім’я нового президента Франції

    У Франції в неділю, 7 травня, почався другий, вирішальний, тур президентських виборів. У ньому змагаються проєвропейський ліберал Еммануель Макрон і крайня права противниця Євросоюзу Марін Ле Пен, передає LeFigaro.

    «О 8:00 (о 9:00 за київським часом, - ред.) відкрились виборчі дільниці в континентальній Франції. Як відомо, вони закриються о 19:00 або 20:00 в залежності від міст!», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, французькі громадяни, що живуть на заморських територіях Франції, змогли проголосувати у другому турі президентських виборів ще в суботу.

    Як відомо, останнє соцопитування у Франції пророкує Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, за Марін Ле Пен готові проголосувати лише 37% французів.

    За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 1.10.

    Джерело: 112 Україна

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