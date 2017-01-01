Другий тур президентських виборів у Франції: розпочалось голосування

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Фото: lefigaro.fr Вибори у Франції

За результатами народного волевиявлення стане відомо ім’я нового президента Франції

У Франції в неділю, 7 травня, почався другий, вирішальний, тур президентських виборів. У ньому змагаються проєвропейський ліберал Еммануель Макрон і крайня права противниця Євросоюзу Марін Ле Пен, передає LeFigaro.

«О 8:00 (о 9:00 за київським часом, - ред.) відкрились виборчі дільниці в континентальній Франції. Як відомо, вони закриються о 19:00 або 20:00 в залежності від міст!», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, французькі громадяни, що живуть на заморських територіях Франції, змогли проголосувати у другому турі президентських виборів ще в суботу.

Як відомо, останнє соцопитування у Франції пророкує Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, за Марін Ле Пен готові проголосувати лише 37% французів.

За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 1.10.

Джерело: 112 Україна