Без рішення Порошенка ніякої блокади Донбасу не буде - Турчинов

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Олександр Турчинов

Якщо не буде прийнято таке рішення верховним головнокомандувачем – значить, цього робити ніхто не буде, заявив Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що рішення групи добровольців про блокування непідконтрольних владі України територій Донецької та Луганської областей перебуває виключно в компетенції президента України – верховного головнокомандувача Петра Порошенка. Про це він сказав журналістам, коментуючи ініціативу щодо блокування ОРДЛО.

«Буде прийнято рішення блокувати – значить, будемо блокувати. Не буде прийнято таке рішення верховним головнокомандувачем – значить, цього робити ніхто не буде. Тих, хто спробує самі робити імпровізовані блокпости в зоні АТО – цього не буде», - сказав він

Нагадаємо, 26 грудня ветерани антитерористичної операції на сході України і волонтери заявили, що запустили мобільні групи і почали формування блокпостів для блокування роботи нелегальних торговельних маршрутів з непідконтрольною частиною Донбасу.

«Був ультиматум про звільнення наших військовополонених, керівництво терористичних організацій його не виконало, у зв'язку з цим ми розпочали організацію та проведення блокади східних окупованих областей», - сказав другий командир батальйону «Донбас» Анатолій Виноградський на прес-конференції в Києві.

Він зазначив, що акція із блокади вже почалася. За його словами, до ініціативи вже приєдналися як ветерани АТО, так і волонтери, а її організатори продовжують збір відомостей про канали торгівлі. Він нагадав, що в СБУ заявляли про те, що торгівля з непідконтрольними територіями припинена, зазначивши, що канали, як і раніше, працюють.

«Ми будемо ставити мобільні блокпости, як це робилося при блокаді Криму», - заявив Виноградський.

У свою чергу начальник штабу блокади Сергій Акимович повідомив, що в Києві на Майдані Незалежності встановлять мобілізаційний пункт із блокади окупованих територій.

Джерело: Інтерфакс-Україна