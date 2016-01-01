Доба в зоні АТО: двох бійців поранено, двох захопили в полон

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Поранені бійці АТО

Двоє українських військовослужбовців потрапили в полон, заблукавши біля Бахмутської траси

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій зазнали поранень двоє українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу в результаті бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, двоє наших бійців були поранені», - сказав він.

Крім того, за його словами, двоє українських військовослужбовців потрапили в полон, заблукавши біля Бахмутської траси.

Раніше штаб АТО повідомив, що двох зниклих у понеділок, 26 грудня, поблизу КПВВ «Золоте» на Луганщині українських військовослужбовців захопили у заручники бойовики.

У понеділок у штабі АТО повідомили про зникнення на Луганщині двох військових.