Безвіз для України: Порошенко обговорив з главою Європарламенту майбутнє голосування
- Сьогодні, 15:48
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Глава держави висловив сподівання на позитивне голосування Європарламентом рішення щодо запровадження Євросоюзом безвізового режиму для України
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні під час робочого візиту до Мальти. Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Порошенко привітав співрозмовника з обранням на посаду президента Європарламенту.
Президент України висловив переконання у подальшій незмінній підтримці Європейським парламентом під головуванням Антоніо Таяні подальшого зближення України з Європейським союзом, продовження курсу реформ та відновлення територіальної цілісності у контексті триваючої російської агресії.
Глава держави висловив сподівання на позитивне голосування Європейським парламентом рішення щодо запровадження Євросоюзом безвізового режиму для українських громадян на найближчій пленарній сесії 6 квітня 2017 року.
Порошенко поінформував Таяні про розвиток ситуації на Донбасі, зокрема про провокативні дії Росії, які підривають мирний процес та подальшу реалізацію Мінських домовленостей. Президент наголосив на важливості збереження і посилення санкційного режиму щодо Росії до відновлення Україною територіальної цілісності, включаючи Крим.
Порошенко запросив Таяні відвідати з візитом Україну.
Як повідомлялося, у порядку денному роботи Європарламенту українське питання заплановано на 6 квітня.
У Міністерстві закордонних справ України прогнозують запровадження безвізового режиму для українців до літа цього року.