У МЗС прогнозують, що Україна до літа отримає безвіз із ЄС

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Запровадження безвізового режиму для українців

В ЄС та Адміністрації президента прогнозують запровадження безвізового режиму для українців у червні

У Міністерстві закордонних справ України прогнозують запровадження безвізового режиму для українців до літа цього року. Про це йдеться у повідомленні департаменту консульської служби МЗС України у Twitter.

«З 28 березня громадяни Грузії подорожуватимуть до країн ЄС без віз. До літа – й українці», – наголосили українські дипломати.

Як повідомлялося, відсьогодні почав діяти безвізовий режим між Грузією та ЄС.

2 лютого Європарламент на пленарному засіданні проголосував за надання Грузії безвізового режиму при відвідуванні її громадянами країн Шенгенської зони. На засіданні було зазначено, що у разі виявлення порушень ЄС використає механізм щодо призупинення безвізу.

До слова, для отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом лишилось здійснити низку технічних процедур, унаслідок чого юридичне рішення про безвіз може бути ухвалене вже в середині червня 2017 року, вважають в Адміністрації президента України.

Голова представництва Європейського союзу в Україні Х'юг Мінгареллі заявив, що безвізовий режим між Україною та Євросоюзом має набути чинності до кінця червня нинішнього року.

У порядку денному роботи Європарламенту українське питання заплановано на 6 квітня.