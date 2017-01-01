Європарламент призначив дату голосування за безвіз для України

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Європарламент

У порядку денному роботи Європарламенту українське питання заплановано на 6 квітня

Голосування в Європейському парламенті щодо надання громадянам України безвізового режиму з країнами ЄС заплановано на 6 квітня.

Згідно з порядком денним, опублікованим на сайті Європарламенту, на 5 квітня в Європарламенті заплановані дебати з цього питання.

Нагадаємо, що 9 березня Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ остаточно затвердив проект резолюції про внесення України до переліку країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги. За відповідне рішення проголосували 39 членів комітету, один утримався та четверо були проти.

Для отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом лишилось здійснити ряд технічних процедур, у результаті чого юридичне рішення про «безвіз» може бути ухвалене вже в середині червня 2017 року, вважають в Адміністрації президента України.

Голова представництва Європейського союзу в Україні Г'ю Мінгареллі заявив, що безвізовий режим між Україною та Євросоюзом має набути чинності до кінця червня нинішнього року.

Джерело: Інтерфакс-Україна