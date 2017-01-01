Україна та Грузія мають разом рухатися до Євросоюзу - віце-спікер парламенту Грузії

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Сергій Капанадзе

Сергій Капанадзе сподівається, що відносини Грузії та України будуть відновлюватися

Віце-спікер парламенту Грузії Сергій Капанадзе заявив, що Україна та Грузія — це країни, що залежать одне від одного та мають разом рухатися до Євросоюзу.

Про це він сказав в ефірі «Громадського».

«Я дуже сподіваюся, що відносини (Грузії та України – ред.) будуть відновлюватися. Наші країни залежать одне від одного. У нас одне майбутнє. Зараз всі ставлять питання, що буде після лібералізації візового режиму. Нам треба разом рухатися до Євросоюзу, розробляти нові формати, які стосуватимуться як майбутнього членства, нових реформ та нових ініціатив», — сказав він.

Капанадзе наголосив, що у Грузії та України однакова проблема та додав, що «партія «Європейська Грузія» завжди закликає уряд бути більш активними, антиросійськими та більш чітко давати свої оцінки, коли справа стосується окупації».

Нагадаємо, що напередодні Міністерство закордонних справ Грузії засудило агресію Росії проти України, яка призвела до анексії Криму.

До слова, для отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом лишилось здійснити ряд технічних процедур, у результаті чого юридичне рішення про «безвіз» може бути ухвалене вже в середині червня 2017 року, вважають в Адміністрації президента України.

Голова представництва Європейського союзу в Україні Г'ю Мінгареллі заявив, що безвізовий режим між Україною та Євросоюзом має набути чинності до кінця червня нинішнього року.