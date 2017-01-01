Безвізовий режим для Грузії набуде чинності за кілька тижнів

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Грузинські громадяни зможуть подорожувати до ЄС без віз уже з кінця березня

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоханнес Хан заявив, що за кілька тижнів безвізовий режим для Грузії набуде чинності, передає портал «Грузія Online».

«Ми дуже щасливі, тепер залишилися адміністративні питання і ми повинні очікувати, що за кілька тижнів безвізовий режим для Грузії буде реально задіяний. Вітаю, це виконання обіцянки, що в разі виконання Грузією всіх вимог вона отримає безвізовий режим. Сподіваюся, що можливістю мандрувати Європою скористається більше громадян, особливо грузинська молодь. Це нова можливість для більш тісного партнерства з ЄС, тож скористайтеся цим», – заявив Хан.

27 лютого Рада Європейського союзу схвалила механізм призупинення безвізової лібералізації і лібералізацію візового режиму для Грузії.

Відносно України, як очікується, процес візової лібералізації має продовжитися 28 лютого, коли Рада ЄС, Європарламент та Єврокомісія розпочнуть тристоронні переговори про проект законодавчого акта щодо скасування візових вимог для українців. Після подальшого голосування у Європарламенті та затвердження Радою ЄС безвізовий режим для України може набути чинності за кілька місяців.