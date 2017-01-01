Біатлоніст збірної України розповів про своє таємниче зникнення

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Фото: biathlon.com.ua Віталій Кільчицький

Через сварку із тренером збірної по біатлону Кільчицького не хочуть брати в команду

Біатлоніст збірної України Віталій Кільчицький розповів, чому його немає ні в заявці команди на підготовку до Олімпіади, ні в заявці команди-«Б».

Біатлоніст зазначив, що з ним не хочуть підписувати контракт через сварку із тренером.

«Мені сказали, що контракт зі мною не підписують. Чому? Бо я посварився з тренерами. Вони сказали, що я - якийсь неадекватний. І виходить, через ту сварку мене не хочуть брати в команду, хоча ми посварились лише 15 хвилин... Тому що мене не хотіли ставити в Антхольці в естафету, а хотіли ставити Жирного. Тоді я задав питання: «Чому ви замість мене ставите Жирного, який ні одного очка на Кубку світу не набрав?», на що вони мені відповіли: «Ми так вирішили. Ти нормально біг, тепер ми хочемо його випробувати», - розповів Кільчицький.

Він зазначив, що за кожну естафету спортсмен заробляє близько двох тисяч доларів.

«Ми бігаємо за 10 тисяч гривень, а Жирному платять десь під 35 тисяч гривень - то є різниця? Я бігаю за 10 тисяч, а він за 35 тисяч - Жирний результатів не показує, а я - показую. Я кажу, мовляв, дайте мені заробити хоч на цих естафетах... В такому плані в нас вийшла ця сварка, і після того вони вирішили, що я дуже сильно мудрий, неадекватний, бо я такі питання задаю, а маю сидіти тихо...», - пояснив Кільчицький.

Спортсмен розповів, що по дорозі на першість Європи його висадили в Мукачево, викинули всі речі з машини і сказали лікуватись у психіатра.

«В Буковелі потренувався, заспокоївся і їхав на першість Європи... Висадили мене десь в Мукачево, викинули з машини всі мої речі, сказали: «Який чемпіонат Європи? За тобою тато приїде, забере тебе. Іди лікуйся в психіатра!». Я пішов, полікувався, походив до психіатра, поговорив з ним. Він мені сказав: «Нічого там немає, в тебе нормальний стан, ти адекватно задав питання і хотів отримати відповідь. Просто тобі її не дали і в тебе вийшов збуджений стан...», - розповів Кільчицький.

Джерело: sport.ua