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    Білий дім не підтверджує підготовку зустрічі Путіна і Трампа

    • Сьогодні, 04:18
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    Раніше заступник голови МЗС Росії заявив, що підготовка зустрічі Путіна і Трампа запущена

    Підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа не ведеться зараз. Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерело в адміністрації американського президента.

    Таким чином, газета прокоментувала заяву заступника голови МЗС Росії, який говорив, що підготовка зустрічі Путіна і Трампа запущена.

    «Хочу відразу сказати, що розуміння щодо дати і місця проведення такої зустрічі поки немає, але практична підготовка до її проведення запущена, і на цей рахунок є взаєморозуміння з американською стороною», - повідомляв Рябков.

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