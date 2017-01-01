Білий дім не підтверджує підготовку зустрічі Путіна і Трампа

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Раніше заступник голови МЗС Росії заявив, що підготовка зустрічі Путіна і Трампа запущена

Підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа не ведеться зараз. Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерело в адміністрації американського президента.

Таким чином, газета прокоментувала заяву заступника голови МЗС Росії, який говорив, що підготовка зустрічі Путіна і Трампа запущена.

«Хочу відразу сказати, що розуміння щодо дати і місця проведення такої зустрічі поки немає, але практична підготовка до її проведення запущена, і на цей рахунок є взаєморозуміння з американською стороною», - повідомляв Рябков.