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    Білоруські письменники закликали владу скасувати заборону на в'їзд Жадану

    • Сьогодні, 19:26
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    Митці Біорусі вимагатимуть офіційного вибачення перед українським поетом

    Затримання і депортація з Білорусі українського поета Сергія Жадана свідчать про несамостійність влади Білорусі у прийнятті важливих рішень. Про це йдеться в офіційній заяві громадських організацій «Союз білоруських письменників», БАЖ, Білоруський ПЕН-центр, «Білоруський колегіум» та програми «Летючий університет».

    «Висловлюємо обурення внаслідок ганебного затримання шановного гостя і давнього друга Білорусі Сергія Жадана. Переконані, що подібні дії влади свідчать про несамостійність в ухваленні важливих рішень, які не тільки не відповідають інтересам незалежної Білорусі, але і завдають непоправної шкоди іміджу нашої суверенної держави, а також ставлять під сумнів роль Білорусі як нейтрального майданчику для переговорів в російсько-українському конфлікті», - йдеться у заяві.

    Також, автори заяви звернулися до компетентних органів державної влади Білорусі з вимогою скасувати рішення про депортацію і заборону на в'їзд Жадану, принести йому офіційні вибачення і вжити відповідних заходів для запобігання подібних інцидентів у майбутньому.

    Як віломо, сьогодні ввечері Жадан вже залишить Білорусь.

    Як повідомлялося раніше, напередодні вночі правоохоронці вдерлися до готельного номеру Сергія Жадана, заявивши, що його затримають з формулюванням «за причетність до терористичної діяльності». Українському письменнику поставили штамп у паспорті про заборону в'їзду до Білорусі, його депортують з країни

    Зі свого боку посольство України в Білорусі направило ноту до МЗС Білорусі із тим, щоб одержати офіційну відповідь про причини затримання нашого письменника.

    Читайте також статтю Сергія Жадана для швейцарської газети Neue Zürcher Zeitung

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