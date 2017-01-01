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    Україна вимагає від Білорусі пояснень щодо затримання Сергія Жадана

    • Сьогодні, 13:50
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    Фото: Сергій Жадан

    Посольство України в Білорусі звернулося до МЗС цієї країни

    Посольство України в Білорусі звернулося до МЗС цієї країни з вимогою пояснити причини та обставини затримання українського письменника Сергія Жадана. Про це ідеться в повідомленні у Twitter Консульської служби МЗС України. «Сергій Жадан звільнений», - ідеться в повідомленні.

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    Консульська служба МЗС

    Як повідомлялося раніше, напередодні вночі правоохоронці вдерлися до готельного номеру Сергія Жадана, заявивши, що його затримають з формулюванням «за причетність до терористичної діяльності». Українському письменнику поставили штамп у паспорті про заборону в'їзду до Білорусі, його депортують з країни

    Заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що МЗС готує ноту протесту через затримання Сергія Жадана у Мінську. За її словами, в санкційному списку, сформованому ФСБ, сотні украінських політиків, громадських діячів, активістів, яким заборонено в'ізд в РФ і, паралельно, в Білорусь. «Боюся, я єдине виключення, кому на час роботи мінських груп, попри заборону в'ізду в РФ, дозволено в'іжджати в Білорусь …», - зазначила політик.

    Читайте також статтю Сергія Жадана для швейцарської газети Neue Zürcher Zeitung

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