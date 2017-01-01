Більшість українців не згодні на компроміси заради миру на Донбасі - опитування

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Найбільш неприйнятними виявилися пропозиції проведення місцевих виборів за присутності російських військ

Громадяни України виступають проти певних компромісів, які пропонуються заради встановлення миру в Донбасі, свідчать дані опитування фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова.

Найбільш неприйнятними виявилися пропозиції проведення місцевих виборів за присутності російських військ (71% вважають такий компроміс неприйнятним і тільки 10% – прийнятним) та повна амністія всіх учасників бойових дій проти українських військ (68% вважають це неприйнятним і 12% згодні на такий компроміс).

Згода на особливі політичні та економічні відносини тимчасово непідконтрольних територій з Росією не знаходить суспільної підтримки: 60% проти, а 13% за.

Переважно неприйнятними виглядають і такі варіанти домовленостей, як формування місцевої поліції, судів та прокуратури в ОРДЛО винятково з місцевих представників (59% та 13%), внесення змін до Конституції щодо надання російській мові статусу державної мови (56% та 24%), надання і закріплення у Конституції «особливого статусу» окремих територій Донецької та Луганської областей (55% та 24%), а також ухвалення закону про нейтральний та позаблоковий статус України (45% називають неприйнятним компромісом, але 30% були б із цим згодні).

Опитування було проведено Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Центром Разумкова 16-20 грудня 2016 року серед 2000 респондентів за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.