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    Бойовики протягом дев’яти годин гатили по Авдіївці

    • Сьогодні, 13:41
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    За добу в зоні АТО один боєць загинув

    Учора з 15:00 і до опівночі бойовики безперервно обстрілювали Авдіївку.

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    Про це заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «В Авдіївці ворожі обстріли позицій сил АТО тривали безперервно з 15:00 до опівночі. Впродовж 9,5 годин бойовики провели низку масованих артилерійсько-мінометних обстрілів Авдіївської промзони, а також понад 10 разів відкривали вогонь з озброєння танку», - сказав Мотузяник.

    Крім того він повідомив, що за добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовослужбовець загинув, ще 4 отримали поранення.

    Нагадаємо, в Авдіївці від нічного обстрілу постраждали 8 приватних будинків.

    15 лютого російські окупаційні війська 49 разів обстрілювали українських військових на Донбасі: 1 загиблий і 4 поранених.

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