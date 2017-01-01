Бойовики протягом дев’яти годин гатили по Авдіївці

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За добу в зоні АТО один боєць загинув

Учора з 15:00 і до опівночі бойовики безперервно обстрілювали Авдіївку.

Про це заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«В Авдіївці ворожі обстріли позицій сил АТО тривали безперервно з 15:00 до опівночі. Впродовж 9,5 годин бойовики провели низку масованих артилерійсько-мінометних обстрілів Авдіївської промзони, а також понад 10 разів відкривали вогонь з озброєння танку», - сказав Мотузяник.

Крім того він повідомив, що за добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовослужбовець загинув, ще 4 отримали поранення.

Нагадаємо, в Авдіївці від нічного обстрілу постраждали 8 приватних будинків.

15 лютого російські окупаційні війська 49 разів обстрілювали українських військових на Донбасі: 1 загиблий і 4 поранених.