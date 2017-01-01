Депутати БПП хочуть домовитися про розблокування Донбасу – Парасюк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото 24tv.ua Володимир Парасюк

Нардеп стверджує, що особисто йому не надходило пропозицій про «відступні» в обмін на розблокування залізниці

У парламенті серед депутатів Блоку Петра Порошенка точаться розмови про те, що «потрібно домовлятися» щодо припинення блокади Донбасу. Про це в коментарі «Главкому» сказав народний депутат Володимир Парасюк, який підтримує блокувальників.

«Я про це знаю на рівні чуток. Не потрібно домовлятися – потрібно вирішувати питання раз і назавжди… Якщо завтра Росія піде в наступ, коли буде підірвано колію і знищено шахти на окупованих територіях і просто не буде поставок вугілля – тоді що ви скажете?» – зазначив він.

Парасюк також додав, що особисто йому не надходило пропозицій про певні «відступні» в обмін на розблокування залізниці на Донбасі. «І навіть якби такі пропозиції були, на них ніхто в житті не поведеться. Тим більше що вирішую все не я, а штаб блокади, до складу якого входять ветерани АТО, волонтери, активісти – це колегіальне рішення, на яке я не впливаю», – додав він.

За словами нардепа, блокадою керує не якась конкретна людина, а штаб блокади. «Це певна ідеологія. І навіть якщо хтось один схоче зійти з правильного шляху, то інші цього не дадуть зробити або зроблять так, що людина, яка продасться, відійде від справ і не буде впливати на процеси, які є в штабі», – пояснив він.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

Президент Петро Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

Читайте також матеріал «Главкома» «Андрій Герус: Надзвичайний стан в енергетиці не передбачає нічого страшного і критичного»