Порошенко допускає екскалацію перед президентськими виборами в Росії

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Антиукраїнський курс користується підтримкою російських виборців, - президент

Майбутні вибори президента Російської Федерації, заплановані на 2018 рік, є аргументом для підвищення боєготовності Збройних сил України. Про це в ході виступу під час оперативного збору керівного складу Збройних сил України, заявив президент України Петро Порошенко.

«Безальтернативні президентські вибори в Росії, які пройдуть у наступному році, вже зараз є додатковим аргументом для підвищеної бойової готовності Збройних сил України. Адже ясно, що гра м'язами є головною виборчою технологією. Ворожий курс по відношенню до України і всього зовнішнього світу користується, на мій жаль, підтримкою з боку російських виборців. Як казали колись, «народ і партія єдині». Росія буде намагатися реалізувати свої імперські плани як у формі продовження гібридної війни, так і, не виключено, відкритої агресії з масштабним застосуванням військової сили на всіх напрямках», - зазначив він.

Раніше Порошенко заявив, що за організацією провокацій у Києві у дні вшанування героїв Небесної сотні стоїть Росія. Глава держави також зауважив, що Російська Федерація потроїла зусилля для внутрішньої дестабілізації України.