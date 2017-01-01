Блокада на Донбасі: активісти під Бахмутом підпалили шини на залізниці

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Рятувальники змусили активістів загасити шини

Учасники блокади торгівлі під Бахмутом Донецької області підпалили шини на залізничній колії, однак згодом самі їх погасили, на місці чергує один працівник поліції.

Про це повідомив начальник ГУ НП у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

«Сьогодні зранку до активістів (які влаштували блокпост на залізниці під Бахмутом - ред.) прийшли співробітники Укрзалізниці і попросили їх віддати тепловоз, який заблокований, на що їм було відмовлено. Активісти поклали на колію біля тепловоза шини і підпалили їх», - сказав Аброськін.

Він зазначив, що після цього приїхали співробітники ДСНС і намагалися погасити шини, які горіли.

«Але потім активісти самі ж їх загасили», - додав він.

Абросбькін уточнив, що наразі ситуація під Бахмутом спокійна, «там чергує один працівник поліції».

Він також підкреслив, що поліція на місці робитиме все для того, аби забезпечити громадський порядок і запобігти скоєнню тяжких злочинів.