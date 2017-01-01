Учасники блокади Донбасу почали перекривати автомобільні дороги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокпост на дорозі біля Золотого

Встановлено блокпост на дорозі поблизу селища Золоте Луганської області

Сьогодні учасники блокування Донбасу встановили блокпост на автомобільній дорозі поблизу селища Золоте Луганської області. Про це повідомляє у Facebook «Штаб блокади торгівлі з окупантами».

«Сьогодні ветерани Війни за Незалежність, громадські активісти та волонтери, відкрили перший блок-пост для перекриття поставок контрабанди, контрафакту, а також торгівлі з окупантами, що здійснюється автомобільним транспортом. Блок-пост знаходиться поблизу селища Золоте Луганської області», - йдеться у повідомленні.

Учасники блокади додали, що планують «ближчим часом створення блок-постів на інших автомобільних трасах».

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

Президент Петро Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

Читайте також матеріал «Главкома» «Андрій Герус: Надзвичайний стан в енергетиці не передбачає нічого страшного і критичного»