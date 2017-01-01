Учасники блокади Донбасу почали перекривати автомобільні дороги
- Сьогодні, 19:54
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Встановлено блокпост на дорозі поблизу селища Золоте Луганської області
Сьогодні учасники блокування Донбасу встановили блокпост на автомобільній дорозі поблизу селища Золоте Луганської області. Про це повідомляє у Facebook «Штаб блокади торгівлі з окупантами».
«Сьогодні ветерани Війни за Незалежність, громадські активісти та волонтери, відкрили перший блок-пост для перекриття поставок контрабанди, контрафакту, а також торгівлі з окупантами, що здійснюється автомобільним транспортом. Блок-пост знаходиться поблизу селища Золоте Луганської області», - йдеться у повідомленні.
Учасники блокади додали, що планують «ближчим часом створення блок-постів на інших автомобільних трасах».
Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.
За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.
Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.
Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.
Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.
Президент Петро Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.
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