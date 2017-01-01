Парасюк: Надзвичайний стан в енергетиці – фейк

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Володимир Парасюк

З точки зору юриспруденції це все пустодзвонство, яке не несе за собою ніякої системності, - нардеп

Народний депутат Володимир Парасюк у коментарі «Главкому» назвав введення надзвичайного стану в енергетиці «фейком».

«Надзвичайний стан в енергетиці – це те саме, як вислів «ефективний контроль на окупованих територіях». Це фейк. В українському законодавстві є поняття надзвичайних станів, але вони урегульовуються тільки внутрішніми розпорядженнями Кабінету міністрів», - зазначив він.

За словами Парасюка, з точки зору юриспруденції «це все просто пустодзвонство, яке не несе за собою ніякої системності». «НС в енергетиці – це є внутрішнім розпорядженням, маніпуляцією слів, яке не несе за собою жодних послідовних законних кроків. Це просто назвали НС, але дорожньої карти у ньому не існує, це все урегульовується внутрішніми розпорядженнями того чи іншого міністерства чи Кабміну загалом», - пояснив він.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

Президент Петро Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

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