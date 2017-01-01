Які товари можна везти через лінію розмежування на Донбасі. Повний текст постанови

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КПП на Донбасі

Заборонено переміщення будь-яких товарів, крім харчових продуктів, ліків як гуманітарної допомоги, а також товарів, необхідних для підприємств металургії, вугледобування й енергетики

Кабінет міністрів України опублікував постанову про «Затвердження порядку переміщення товарів у район чи з району проведення антитерористичної операції».

Постанову оприлюднено на Урядовому порталі.

«Це дозволить регламентувати у правовому полі процедури та правила перевезення товарів, в тому числі гуманітарної допомоги, через лінію зіткнення та в межах буферної зони. Необхідність прийняття рішення обумовлене тим, що районом проведення АТО є територія Донецької та Луганської областей, частина якої є тимчасово неконтрольованою територією. Згідно з документом, до процесу контролю за переміщенням товарів буде залучена громадськість та волонтери», - йдеться в пояснювальній записці до постанови.

Ухвалене урядом рішення, зокрема, передбачає визначення правового режиму переміщення товарів, включаючи гуманітарну допомогу, і забороняє переміщення будь-яких товарів, крім харчових продуктів, ліків як гуманітарної допомоги, а також товарів, необхідних для функціонування підприємств металургії, вугледобувної та енергетичної галузей.

«Гуманітарно-логістичні центри створюються та облаштовуються на контрольованій території між контрольним пунктом в’їзду/виїзду та лінією зіткнення з метою забезпечення населення, що проживає на тимчасово неконтрольованій території, товарами та послугами, а також гуманітарною та благодійною допомогою», - зазначається в постанові.

Місце розташування гуманітарно-логістичних центрів затверджується керівником антитерористичної операції.

Крім того, перелік та обсяги (вартість, вага, кількість) товарів, що переміщуються до/з гуманітарно-логістичних центрів та через лінію зіткнення, визначає МінТОТ.

Зазначається, що постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування, та пунктів 9 і 31 Порядку, затвердженого цією постановою, які набирають чинності через місяць з дня її опублікування.

Як повідомлялося, уряд на засіданні 1 березня затвердив «Порядок переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції». Документ було розроблено на виконання статті 12 Закону України «Про боротьбу з тероризмом».

Коментуючи необхідність прийняття рішення, міністр у справах окупованих територій Вадим Черниш зазначив, що йдеться не про торгівлю, а про переміщення товарів.

Необхідність прийняття урядового рішення була обумовлена організованою на Донбасі вугільної блокадою, що призвело до повної зупинки постачань вугілля, що видобувається на непідконтрольній території.