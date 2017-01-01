У Росії заговорили про мільярдні втрати України через блокувальників на Донбасі

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Олексій Пушков

У Путіна відреагували на перекриття залізничного сполучення з Росією в Конотопі

Член Ради Федерації Олексій Пушков прокоментував наслідки перекриття блокувальниками на Донбасі залізничного сполучення з Росією.

Як написав він у Твітері, блокування залізничного сполучення між Україною і РФ завдасть серйозного економічного збитку.

Також Пушков зазначив, що дії активістів суперечать національним інтересам України.

Украина - единств.страна в мире, настойчиво и упрямо действующая в ущерб собств. интересам. Тот самый случай, когда ненависть глаза застит. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 березня 2017 р.

Нагадаємо, наприкінці січня група колишніх учасників АТО заблокувала на ряді ділянок вантажне залізничне сполучення з окупованою територією Донбасу.

4 березня учасники «блокади Донбасу» повідомили про відкриття нового редуту у місті Конотоп Сумської області. Вони також заявили, що планують упродовж місяця взяти під контроль всі 8 основних залізничних прикордонних переходів, якими ведеться торгівля з Росією.