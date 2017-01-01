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    У Росії заговорили про мільярдні втрати України через блокувальників на Донбасі

    • Сьогодні, 09:56
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    Олексій Пушков
    Олексій Пушков

    У Путіна відреагували на перекриття залізничного сполучення з Росією в Конотопі

    Член Ради Федерації Олексій Пушков прокоментував наслідки перекриття блокувальниками на Донбасі залізничного сполучення з Росією.

    Як написав він у Твітері, блокування залізничного сполучення між Україною і РФ завдасть серйозного економічного збитку.

    Також Пушков зазначив, що дії активістів суперечать національним інтересам України.

    Нагадаємо, наприкінці січня група колишніх учасників АТО заблокувала на ряді ділянок вантажне залізничне сполучення з окупованою територією Донбасу.

    4 березня учасники «блокади Донбасу» повідомили про відкриття нового редуту у місті Конотоп Сумської області. Вони також заявили, що планують упродовж місяця взяти під контроль всі 8 основних залізничних прикордонних переходів, якими ведеться торгівля з Росією.

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