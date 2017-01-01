Борг Януковича: в Україні чекають у квітні рішення британського суду

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Олександр Данилюк

Міністр фінансів каже, що українська сторона аргументовано виступила в суді

Високий суд Англії в квітні винесе своє рішення щодо боргу на 3 млрд доларів перед Російською Федерацією.

Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, повідомляє «112 Україна».

«Були слухання, на яких були заслухані обидві сторони. Зараз судді потрібно прийняти рішення, оформити його документально. Думаю, через 3 місяці буде відомо про рішення, може, вже в квітні», - сказав глава Мінфіну.

На думку Данилюка, представники української сторони аргументовано довели свою позицію.

Раніше в Росії також зробили свої прогнози. Так, Мінфін РФ очікує рішення суду Англії в проміжку від 1 до 3 місяців. При цьому відомство висловило впевненість у тому, що наведена Україною аргументація не витримує критики.

Як зазначалося, суд почав розгляд справи 17 січня. За підсумками засідань суд повинен прийняти рішення, розглядати позов в прискореному порядку або йти шляхом стандартного процесу.

Нагадаємо, уряд Миколи Азарова отримав кредит на 3 млрд доларів в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом Віктором Януковичем у грудні 2013 року.

У 2015 році російська сторона зажадала повернення боргу, не прийнявши пропозиції реструктуризації. Українська влада відмовилися визнавати борг офіційним.