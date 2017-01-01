Держзрада Януковича: ГПУ продовжила слідство до кінця березня

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Віктор Янукович

Адвокат каже, що Янукович підпише повідомлення про підозру, коли його вручать «уповноважені органи РФ»

Генеральна прокуратура України продовжила до 28 березня 2017 року спеціальне досудове розслідування проти екс-президента Віктора Януковича.

Про це в ефірі «112 Україна» повідомив його адвокат Віталій Сердюк.

«Слідство повідомило захист, що термін слідства продовжений до кінця березня 2017 року, до 28 числа», - сказав він.

При цьому адвокат заявив, що для того, аби Янукович вважався поінформованим про підозру, воно повинно пройти відповідну процедуру шляхом вручення через уповноважені органи РФ, оскільки екс-президент зараз знаходиться там.

«Щодо повідомлення уточненого про підозру, воно повинно бути направлено у зв'язку з перебуванням Януковича на територію РФ в установленому законом процесуальному порядку, через міжнародну правову допомогу. Тільки так воно може бути належним та допустимим. Щоб Янукович вважався поінформованим про підозру, воно повинно пройти відповідну процедуру шляхом вручення через уповноважені органи РФ. повідомлення про підозру не рахується врученим. РФ повідомила ГПУ про те, що її запит про надання правової допомоги знаходиться в стадії виконання. Захист намагається прискорити виконання даного запиту. Як тільки процедури будуть здійснені, ми підпишемо повідомлення про підозру», - заявив Сердюк.

Як повідомлялося раніше, адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнену підозру в скоєнні державної зради.

Раніше був озвучений план, що 30 січня ГПУ завершує спеціальне досудове розслідування і відкриває матеріали стороні захисту. Кравченко зазначив, що в ході слідства було отримано багато цінних свідчень, зокрема двох депутатів Держдуми РФ.

Раніше ГПУ викликала Януковича 27 і 30 січня для допиту і ознайомлення його з матеріалами справи про держзраду.