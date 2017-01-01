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    Бойовики 24 рази обстріляли позиції сил АТО: одного бійця поранено

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    Бойовики застосовують гранатомети та міномети
    Бойовики застосовують гранатомети та міномети

    Російсько-окупаційні війська ведуть вогонь з гранатометів, мінометів та стрілецької зброї

    У вівторок, 24 січня, з опівночі до 18:00 російсько-окупаційні війська на Донбасі 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    За його даними, на Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали Водяне, Широкине, Лебединське, Новотроїцьке, Гнутове, Красногорівку, Новогригорівку. По Широкиному вогонь неодноразово вели снайпери. 

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    «На Луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії та 120 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Новозванівку та Троїцьке. По Троїцькому також вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.
    На Донецькому напрямку бойовики з 82 міліметрових мінометів обстріляли Авдіївку, а з гранатометів та стрілецької зброї - Луганське та Зайцеве. 
    «Загалом відбулося 24 обстріли. Одного нашого військового поранено», - інформують у штабі АТО.

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