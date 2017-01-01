Бойовики 24 рази обстріляли позиції сил АТО: одного бійця поранено

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Бойовики застосовують гранатомети та міномети

Російсько-окупаційні війська ведуть вогонь з гранатометів, мінометів та стрілецької зброї

У вівторок, 24 січня, з опівночі до 18:00 російсько-окупаційні війська на Донбасі 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, на Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали Водяне, Широкине, Лебединське, Новотроїцьке, Гнутове, Красногорівку, Новогригорівку. По Широкиному вогонь неодноразово вели снайпери.

«На Луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії та 120 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Новозванівку та Троїцьке. По Троїцькому також вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку бойовики з 82 міліметрових мінометів обстріляли Авдіївку, а з гранатометів та стрілецької зброї - Луганське та Зайцеве.

«Загалом відбулося 24 обстріли. Одного нашого військового поранено», - інформують у штабі АТО.