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    Спостерігачі ОБСЄ не потрапили до Золотого через замінування дороги

    • Сьогодні, 17:52
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    Місія ОБСЄ
    Місія ОБСЄ

    На дорозі від Первомайська до Золотого є нерозірвані боєприпаси

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі заявляє про неможливість доступу до ділянки розведення сил у Золотому Луганської області через замінування дороги. Про це йдеться в повідомленні місії ОБСЄ у Facebook

    «Перший заступник глави місії ОБСЄ Хуг та інші спостерігачі місії не змогли дістатися до Золотого з Первомайська через нерозірвані боєприпаси на дорозі», - йдеться в повідомленні.

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    Нагадаємо, Хуг, перебуваючи в Донецьку, заявив, що Донецькій області загрожує хімічне забруднення відходами фенольного заводу, який знаходиться неподалік лінії розмежування. 

    Крім того, він повідомив, що ситуація в двох селищах Ясинуватського району Донецької області – Крутій Балці й Бетмановому (колишній Червоний Партизан) – залишається дуже складною.

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