Спостерігачі ОБСЄ не потрапили до Золотого через замінування дороги

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Місія ОБСЄ

На дорозі від Первомайська до Золотого є нерозірвані боєприпаси

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі заявляє про неможливість доступу до ділянки розведення сил у Золотому Луганської області через замінування дороги. Про це йдеться в повідомленні місії ОБСЄ у Facebook.

«Перший заступник глави місії ОБСЄ Хуг та інші спостерігачі місії не змогли дістатися до Золотого з Первомайська через нерозірвані боєприпаси на дорозі», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Хуг, перебуваючи в Донецьку, заявив, що Донецькій області загрожує хімічне забруднення відходами фенольного заводу, який знаходиться неподалік лінії розмежування.

Крім того, він повідомив, що ситуація в двох селищах Ясинуватського району Донецької області – Крутій Балці й Бетмановому (колишній Червоний Партизан) – залишається дуже складною.