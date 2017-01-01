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    Бойовики 29 разів за добу порушили «режим тиші», - штаб

    • Сьогодні, 06:24
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    Ситуація в районі проведення АТО залишається неспокійною, але контрольованою Збройними Силами України

    За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ 29 разів обстріляли позиції сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав захисників Мар'їнки. Крім того, свої цілі тут шукали ворожі снайпери. Морських піхотинців у районі Водяного ворог обстрілював з протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. По морпіхах в Широкиному бив з озброєння БМП та стрілецької зброї. По захисниках Павлополя противник вів вогонь з гранатометів, а по оборонцях Гнутового та Чермалика – з великокаліберних кулеметів.

    На донецькому напрямку, по позиціях в районах населених пунктів Авдіївка та Піски ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Опорні пункти поруч Луганського противник обстрілював з гранатометів. По оборонцях Опитного бив з кулеметів, а в захисників Кам’янки – зі стрілецької зброї. Поблизу Троїцького активізувались ворожі снайпери.

    На луганському напрямку, з автоматичних гранатометів противник вів вогонь по захисниках Лобачевого, а оборонців Новоалександрівки обстрілював зі стрілецької зброї.

    Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму «Тиші» і вогонь у відповідь не відкривали.

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