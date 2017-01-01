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    Українські бійці знищили одного з ватажків «ДНР» на прізвисько «Грек» - журналіст

    • Сьогодні, 17:10
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    <span class="photo_autor"><span class="dzerelo">Фото: pravdanews.info</span></span>
    Фото: pravdanews.info

    Про знищення цілої бригади бойовиків повідомив журналіст Юрій Бутусов

    Під Авдіївкою знищена ціла група російських найманців на чолі з командиром 1-го батальйону 100-ї бригади «ДНР», одним з найбільш досвідчених терористів «Греком».

    Про це на сторінці у Facebook повідомляє журналіст Юрій Бутусов з посиланням на «секретаря РНБО ДНР» Олександра Ходаковського.

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    За інформацією Бутусова, зі сторони ворога, під Авдіївкою воює одна з найбільш боєздатних частин – «Республіканська гвардія», також відома як 100-та бригада внутрішніх військ «МВС ДНР».

    Він уточнив, що «Республіканська гвардія» в структурі «МВС» знаходиться на особливому привілейованому становищі, і веде бойові дії на найбільш важливому для противника напрямку - під Донецьком, в районі Пісок, Авдіївки, Мар'їнки.

    «Знищений сьогодні командир 1-го батальйону 100-ї бригади Республіканської гвардії «ДНР» позивний «Грек», був одним з найдосвідченіших польових командирів бойовиків, який воював починаючи зі Слов'янська, брав участь в боях на кордоні в секторі "Д" починаючи з червня 2014-го, в районі Маринівка, Сніжного, Савур-Могили, коли ряд наших підрозділів, в тому числі 72-ї бригади, були оточені російською регулярною армією і загонами найманців, також брав участь у боях за Ясинувату в серпні 2014-го, командував спецпідрозділом «Південь» бригади найманців «Схід», - повідомив Бутусов.

    За його інформацією, терорист «Грек» «після організації російським командуванням окупаційної армії, очолив 1-й батальйон Республіканської гвардії і вже два роки веде бої під Донецьком».

    «Про нього відомо, що це колишній громадянин України, колишній військовослужбовець з Донецька, який брав участь з перших днів в антиукраїнських демонстраціях, організованих російськими спецслужбами 1-го березня 2014-го, і перейшов на бік ворога. Ліквідація «Грека» - це важлива заслуга чоловіків з 72-ї», - додав журналіст.

     

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