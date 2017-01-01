Бойовики 61 раз обстріляли сили АТО: поранено трьох військових

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Аби подавити вогневу активність ворога сили АТО відкривали вогонь у відповідь

Епіцентром вогневого протистояння залишається Донецький напрямок

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними Силами України. За минулу добу російсько-окупаційні війська 61 раз обстріляли позиції українських військ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Епіцентром вогневого протистояння залишається Донецький напрямок. Найгарячіше було поблизу Авдіївки та Троїцького, захисників яких ворог накривав вогнем мінометів калібру 120мм та 82мм. По опорних пунктах в районі Кам’янки, Кримського та Луганського противник застосовував міномети калібру 120мм. Позиції поблизу Опитного обстрілював з мінометів калібру 82мм.

З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог бив по захисниках Авдіївки, Пісків, Невельського та Опитного. По позиціях в районі Луганського та Кримського противник вів вогонь з озброєння БМП.

На Маріупольському напрямку, з мінометів калібру 82мм російсько-окупаційні війська обстрілювали опорні пункти в районі Тарамчука та Красногорівки.

По захисниках Водяного, Павлополя, Лебединського та Красногорівки противник вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поруч Широкиного застосував зенітну установку ЗУ-23-2. У районі Гнутового та Водяного активізувались ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, по опорних пунктах поблизу Новозванівки російсько-терористичні підрозділи били з великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 120мм та 82мм. По позиціях поблизу Новоолександрівки ворог вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Аби подавити вогневу активність ворога сили АТО відкривали вогонь у відповідь.

За минулу добу поранено трьох українських військовослужбовців.