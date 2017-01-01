У Слов’янську в магазині впіймали кулеметника «ДНР»

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23-річний житель Слов’янська вступив в «армію ДНР» на посаду кулеметника

У місті Слов’янськ Донецької області поліцейські, приїхавши за викликом у магазин, виявили в покупцеві-порушникові «кулеметника ДНР».

Про це у вівторок повідомили у Слов’янському відділі поліції Донецької області.

«Виїхавши на черговий виклик про порушення публічного порядку, поліцейські виявили «кулеметника ДНР», – сказано у повідомленні.

У поліцію надійшов виклик про те, що один із покупців у магазині поводиться зухвало. Порушником виявився 23-річний житель Слов’янська. При огляді його речей поліцейські виявили у нього «повістку ДНР». Для перевірки парубка було доставлено у відділ поліції.

Затриманий розповів, що він їздив до своїх знайомих в окупований Донецьк, де вони випили спиртних напоїв і почали бешкетувати, внаслідок чого їх затримав «комендантський патруль».

За порушення «законодавства» йому, як приїжджому, було запропоновано два варіанти: перший – його заарештовують, другий – він вступає в «армію ДНР» на посаду кулеметника. Парубок обрав друге, але детальніше ознайомившись з умовами «служби», він злякався і втік. Ну а довідкою він «хизується перед друзями».

Зараз усі свідчення затриманого перевіряють правоохоронці.