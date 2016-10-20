На Донбасі різко загострилася військова обстановка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Донецьку розпочався запеклий бій, повідомляють місцеві жителі

З настанням ночі у Донецьку різко загострилася обстановка. Місто стрясають потужні залпи. Як розповіли місцеві жителі, на околицях шахтарської столиці зав’язалися сильні бої. У хід пішла важка артилерія, повідомляє segodnya.

«Цілий вечір стріляли з кулеметів осторонь Авдіївської промзони і Донецького аеропорту. Але півтори години тому почали стріляти з артилерії, постійно збільшуючи інтенсивність залпів. Також з північної сторони чути, як працюють зенітки. Мабуть, збивають безпілотники», – розповів житель Київського району Ілля.

Разом з тим, жителі віддаленої частини міста відзначають, що за останні півгодини обстановка загострилася до межі. Житлові райони трясуться від залпів великокаліберної артилерії.

«З половини дванадцятого ми чуємо потужні поодинокі залпи. Від них навіть тремтять міжкімнатні двері, а потім, через декілька секунд чути віддалений, але також добре відчутний вибух», – говорить мешканка Ворошиловського району Наталія.